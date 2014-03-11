السعودية على قمة أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط

تعد السعودية في أعلى قائمة سوق أكبر 100 مشروع في المنطقة بـ104 مليارات دولار خلال 2014، وفقاً لتقرير شركة بيتك للأبحاث في الكويت.

وأشار التقرير إلى أن إيران جاءت بالمرتبة الثانية خلف المملكة، بعقود قيمتها 62.5 مليار دولار، ثم الإمارات 42.3 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تتضمن العقود المتوقع منحها في السعودية المرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة بقيمة 7 مليارات دولار والمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بـ8.4 مليار دولار.

ويتوقع استمرار النمو في سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط، حيث سيعمل نشاط السوق في السعودية على رفع قيمة سوق المشاريع بمجرد منح العقود.

وأضاف التقرير "لا تزال النظرة المستقبلية لسوق المشاريع في المنطقة إيجابية، مدفوعة بصورة رئيسة من قبل عدة عوامل أهمها استمرار التوسع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني الكبير". وتشير التوقعات إلى محافظة السعودية على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تليها الإمارات ثم قطر، ويأتي نمو القطاع في المملكة مدفوعاً بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة ورغبتها في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية.

وسجلت سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط أعلى مستوياتها منذ 5 أرباع سنوية، وذلك في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى نحو 227 مليار دولار، وجاءت المكاسب على الأساس الربع سنوي متواضعة بزيادة بنسبة 0.4% مع وجود إدخالين جديدين فقط إلى السوق. وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل وجود عقود بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 600 مليار دولار في مرحلة التخطيط في 2014، فمن المتوقع أن ترتفع الأنشطة في إشارة مستمرة على تحسن الأوضاع في المنطقة. وبالنظر فقط إلى حجم الصفقات المرجح إبرامها على مدار الأرباع السنوية القادمة ضمن أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط (وهو ما يعادل مبلغ 1.5 مليار دولار أو يزيد)، فهناك احتمالية لمنح عقود تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار خلال العام الجاري.

وكان قطاع النقل بمثابة محور التركيز في 2013، وخاصة السكك الحديدية في النصف الثاني من العام على وجه التحديد، في أعقاب منح العقود الرئيسية لمترو الرياض، حيث إن منح عقود بمبلغ 22.5 مليار دولار كانت كفيلة بدفع قطاع النقل إلى القمة بين القطاعات الأخرى في مؤشر أكبر 100 مشروع، لتصل قيمة قطاع النقل 80.6 مليار دولار في الربع الرابع من 2013. كما تضمنت المشاريع الأخرى في المؤشر مشروع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإنشاء مشروع قطار الحرمين فائق السرعة والذي تقدر قيمته بنحو 13.7 مليار دولار ومشروع مترو الدوحة والذي تقدر قيمته بـ 6.2 مليار دولار.