الليرة التركية تهبط مع مخاوف الانتخابات وفضيحة فساد

تراجعت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، مع إقبال الأتراك على شراء الدولارات والاحتفاظ بها مع توقعهم اضطرابات أثناء الانتخابات المحلية التي ستجرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأثارت وفاة صبي كان أصيب في احتجاجات مناهضة للحكومة الصيف الماضي مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات.

والتوترات مرتفعة بالفعل في تركيا بعد سلسلة تسجيلات صوتية تزعم الكشف عن فساد حكومي. ويقول رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، إن التسجيلات "ملفقة" وتهدف إلى الإطاحة به.

وتراجعت الليرة إلى 2.2281 مقابل الدولار في أواخر التعاملات من 2.2200 في أواخر التعاملات في الإغلاق السابق.

وارتفع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عشر سنوات إلى 10.98% اليوم من 10.9% عند الإغلاق أمس الاثنين.

وبعد جلستين من الخسائر، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية في بورصة اسطنبول مرتفعا 0.53% عند63065.64 نقطة، متفوقا على أداء مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع الذي ارتفع 0.13 %.