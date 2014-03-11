التجارة الأميركية: علاقاتنا تزداد قوة مع السعودية

قالت وزيرة التجارة الأميركية، بيني بريتزكر، إن علاقات الشراكة التجارية لبلادها مع السعودية سوف تزداد قوة في السنوات المقبلة.

وخاطبت الوزيرة، بحسب بيان صحافي للسفارة الأميركية بالرياض، قادة رجال الأعمال في مأدبة غداء استضافها مجلس الأعمال السعودي الأميركي (USSABC).

وحضرت الوزيرة حلقة نقاش مع رواد أعمال سعوديين، تناولت من خلالها الجهود التي تبذلها لتشجيع الفرص الاقتصادية للشباب في جميع أنحاء العالم من خلال عملها كرئيسة لجنة الرئيس لريادة الأعمال العالمية.

وجددت التأكيد على الروابط الراسخة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والمملكة ومنطقة الخليج.