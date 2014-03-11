"واعد" دعمت مشاريع صغيرة بـ165 مليون ريال بالسعودية

قال المهندس جمال النابلسي، المدير التنفيذي لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، إن الشركة قامت مؤخراً بمضاعفة جهدها في دعم رواد الأعمال.

وذكر في كلمة إلى اللقاء نصف سنوي الثالث لرواد الأعمال، أن مبالغ الدعم التي التزمت بها الشركة ارتفعت إلى حوالي 165 مليون ريال، خصصت لتمويل نحو 22 من المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى 10 مشاريع أخرى أكبر حجماً بطريقة المشاركة برأس المال.

وكشف أن "واعد" ستتعاون قريباً مع جهات دولية مرموقة لإطلاق مسابقة دولية تختص بالبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التقنية والاقتصادية التي تواجه المملكة، ومن المؤمل أن تقدم هذه المسابقة حلولاً ناجعة تسهم في نقل وتوظيف التقنية ودعم الاقتصاد السعودي في أوجه عدة.

يذكر أن "واعد" تهدف إلى دعم وتمويل 250 منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الأعوام الخمسة القادمة، تتضمن مبالغ تمويلية إجمالية تصل إلى مليار ريال، وتستحدث العديد من الوظائف النوعية والمجدية للسعوديين.