السعودية.. إيداع 259 مليون ريال في حساب النزاهة

ارتفع إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة لدى البنك السعودي للتسليف والادخار منذ تأسيسه وحتى نهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 259 مليون ريال، منها 1.8 مليون ريال أودعت الشهر الماضي.

وكشف المتحدث الرسمي للبنك، أحمد الجبرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية أن عدد عمليات الإيداع خلال الشهر الماضي بلغت 436 عملية إيداع بقيمة 1.807.609 ريالات، فيما كانت أكبر عملية إيداع منفردة بالحساب خلال الشهر الماضي وبلغت 505.767 ريالا.

وأوضح أن إجمالي حساب إبراء الذمة منذ افتتاحه في عام 2006 وحتى نهاية شهر فبراير 2014 تجاوزت 259 مليون ريال، تمت عبر 30582 عملية، بمتوسط 8479 ريالا لعملية الإيداع الواحدة.

ونفى الجبرين ما يعتقده الغالبية بأن الحساب مخصص لمن اختلس من المال العام فقط، مؤكداً أن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منها ما يحصل من موظفي الدولة المقصرين في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج أوقات الدوام.

وقال إن الحساب مفتوح لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة، أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة.

وأشار إلى أن البنك يولي أهمية للحساب، ويسعى من خلاله لترسيخ قيم النزاهة بين أفراد المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع نقي يسعى للبناء ويأخذ بيد أفراده نحو الأفضلية، منوهاً بأن رقم الحساب الخاص لحساب إبراء الذمة لدى مصرف الراجحي هو (SA2680000126608010510005).

يذكر أن البنك يتولى إدارة الحساب والإشراف عليه بأمر ملكي، ويصرف ما يتم إيداعه في الحساب للقروض الاجتماعية زواج، أسرة، ترميم.