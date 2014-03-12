الذهب يواصل رحلة الصعود ويخترق حاجز 1365 دولارا

شهد المعدن الأصفر النفيس، "الذهب" قفزات غير مسبوقة، وارتفع إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف اليوم الأربعاء، مواصلا صعوده لليوم الثاني، إذ إن الشكوك العالمية بشأن النمو الاقتصادي والتوترات في أوكرانيا عززت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقال سماسرة إن تراجع أسعار الأسهم والمعادن الصناعية وعمليات شراء على أساس التحليل الفني رفعت أسعار الذهب لتتجاوز حاجز المقاومة 1355 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1365 دولار للأونصة (الأوقية) مرتفعا 1.4%، بعد أن لامس في وقت سابق من التعاملات 1359.25 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 29 من أكتوبر. وارتفع المعدن الأصفر 0.8% الثلاثاء.

وقفز سعر الذهب أكثر من 13% حتى الآن هذا العام، بعد هبوطه 28% في عام 2013 وذلك بفعل الشكوك وعوامل عدم اليقين المتزايدة في أنحاء العالم. وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.05 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1466.5 دولار للأوقية، وكذلك البلاديوم الذي زاد 0.37% مسجلا 767.5 دولار للأوقية.