الذهب يلامس أعلى مستوياته في 6 أشهر

واصلت أسعار الذهب صعودها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مسجلة أعلى مستويات لها في ستة أشهر، إذ إن التوترات السياسية في أوكرانيا ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين عززت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.

وينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب والشكوك السياسية والاقتصادية، حيث يفضله المستثمرون على الأوعية الاستثمارية الأشد خطراً مثل الأسهم. وارتفع المعدن الأصفر 14 في المائة حتى الآن هذا العام.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1371.80 دولار للأونصة مرتفعاً 0.4 في المائة، بعد أن ارتفع 1.3 في المائة أمس. ولامس الذهب في وقت سابق من تعاملات اليوم الخميس 1374.45 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 19 من سبتمبر. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس مسجلة أعلى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر.