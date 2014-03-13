سيدات أعمال يقدمن تجارب متنوعة بمنتدى جدة الاقتصادي

تشارك شخصيات نسائية من داخل المملكة وخارجها في منتدى جدة الاقتصادي 2014، الذي يرعاه سمو الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

وينعقد المنتدى بفندق جدة هيلتون تحت عنوان ( الإنماء من خلال الشباب )، بحضور (35) متحدثاً سيعرضون أفكارهم وآراءهم في محاصرة البطالة وإيجاد فرص وظيفية لأكثر من (15) مليون شخص خلال السنوات العشر المقبلة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس المنتدى صالح كامل أنه لم يغب العنصر النسائي وسيكون متواجداً خلال جلسات المنتدى، مشدداً على أن المرأة تمثل نصف المجتمع وأن قضية الإنماء لا تتعلق بالشباب فقط بل بالشابات، في ظل الإحصاءات الرسمية التي تقول أن البطالة بين النساء أكبر منها بين الرجال.

وتتقدم الدكتورة لما السليمان عضو مجلس إدارة غرفة جدة الحاصلة على الدكتوراه في التغذية الكيماوية الحيوية من جامعة كينجر لندن عام 2003، المشاركين كممثلة للمرأة السعودية.

وتشارك (4) شخصيات عربية وعالمية تتمثل في سميرة إسحاق التي تركت بصماتها في كل المجالات التي عملت بها من الجمال إلى السفر والفنون وتنظيم الفعاليات، ومن مهنة مشرفة على حجز التذاكر، وصلت إلى مدير عام شركة نت تورز وأدارت شركة سياحية.

وتبرز الخبيرة الأمريكية جوانا ريس العضو في مجلس إدارة إنديفور غلوبال بين المتحدثين في المنتدى حيث تقوم بدور ريادي في تأسيس وجمع الموارد لإنديفور كاتاليست وهو صندوق استثماري يدعم رواد الأعمال في الأسواق الناشئة.

وتعد البروفيسورة الاسترالية ستيفاني فاهي أحد أهم الخبراء الذين سيتواجدون في النسخة الحالية لمنتدى جدة بعد أن انضمت مؤخرًا للعمل مع إي واي EY بعد أكثر من 25 عامًا من الخبرة في جامعة أستراليا.

وستكون الدكتورة داليا شيبر مديرة المعهد الاتحادي السويسري للتعليم والتدريب المهني من ضمن المشاركات بالمنتدى , حيث تولت الدكتورة شيبر مناصب قيادية في مجالات التعليم والتعليم المستمر والتدريب المهني لعقدين.

