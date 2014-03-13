اتجاه لإلزام شركات أجنبية بسداد جزء من ضرائبها بمصر

أكد وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن فرض ضرائب على الشركات لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية.

وقال دميان "فرض الضرائب على الشركات لن يدفع الاستثمارات الأجنبية للهروب. هذا قول باطل يراد به باطل"، على حد قوله.

وأوضح دميان قال الشركات الأجنبية ستكون ملزمة بسداد جزء من الضريبة المستحقة عليها فى مصر.

وفي سياق متصل قال دميان في رسالة نصية رداً على سؤال لرويترز "المساعدات العربية للمواد البترولية المقدمة إلى مصر ستستمر حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل."

وعين دميان وزيراً للمالية في الشهر الماضي ضمن تغيير مفاجئ للحكومة وذلك قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة المتوقعة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر التي يرجح أن يفوز بها القائد العام للقوات المسلحة المشير عبدالفتاح السيسي.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات نحو 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مطلع يوليو الماضي.

ومن المتوقع أن تكون أزمة الطاقة أول التحديات التي يواجهها السيسي وهي نفس المشكلة التي أثارت احتجاجات واسعة ضد حكم مرسي وساهمت في نهاية الأمر في تحرك الجيش لعزله.