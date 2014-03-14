أميركا تسجل عجزا غير متوقع بـ193 مليار دولار بفبراير

سجلت الحكومة الأميركية عجزا أصغر من المتوقع في الميزانية في فبراير مع ارتفاع الإيرادات عن مستواها قبل عام.

وقالت وزارة الخزانة في بيان شهري بشأن الميزانية إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا بلغ 193.5 مليار دولار الشهر الماضي. وكان محللون قد توقعوا عجزا في الميزانية قدره212.0 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات في فبراير 144 مليار دولار ارتفاعاً من 123 مليار دولار في الشهر نفسه من 2013، وارتفع إجمالي المصروفات إلى 338 مليار من 326 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن عجز الميزانية الأميركية في الأشهر الخمسة المنقضية من السنة المالية 2014 التي بدأت في أول أكتوبر الماضي بلغ 377.4 مليار دولار انخفاضا من 494 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.