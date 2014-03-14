لاغارد: "النقد الدولي" بأوكرانيا لوضع برنامج إصلاحي

بدأ فريق تابع لصندوق النقد في العاصمة الأوكرانية كييف مفاوضات مع السلطات حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، وفقاً لتأكيدات رئيسة صندوق النقد الدولي .

وكان فريق صندوق النقد قد بدأ زيارة إلى كييف في الرابع من مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس.

وقالت كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "في أعقاب إحاطة غير رسمية أمس للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق أن يبقى (في كييف) وأن يبدأ عملية تفاوض."

وأضافت أن من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.