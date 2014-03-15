انطلاق منتدى الأعمال السعودي الصيني بمشاركة واسعة

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين، افتتح اليوم في العاصمة بكين منتدى الأعمال والاستثمار السعودي الصيني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار السعودية "ساقيا".

وألقى رئيس هيئة الاستثمار الصينية كلمة أعرب فيها عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي شارك فيه كبار المسؤولين وطيف واسع من رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات في البلدين، مؤكداً ضرورة زيادة فرص الاستثمار المشتركة.

من جهته، استعرض وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، حجم التعاون التجاري والصناعي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى اتفاقية التعاون التي وقعت بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين، بهدف حماية المستهلك من السلع المغشوشة والرديئة، والحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة إلى أسواق المملكة.

وشدد على أهمية عقد مثل اللقاءات وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، لما في ذلك من تعزيز التعاون بينهما في الكثير من المجالات، خاصة التجارية والصناعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عبداللطيف العثمان، إلى أن عقد هذا المنتدى يتزامن مع ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي قوي يشار له بالبنان، وهي فرصة لكل مستثمر لبناء علاقة مستدامة معها.

ثم ألقى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، كلمة استعرض خلالها منجزات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومشاريع التعاون بين المدينة والجانب الصيني، والفرص الاستثمارية المتوفرة لديها.