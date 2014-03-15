غرفة مكة تبدأ تصنيف 143 شركة رأسمالها 200 مليون ريال

تتجه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى حصر شركات التغذية المصنفة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، تؤهل الراغبين من بعثات الحج للوصول إليها بكل يسر وسهولة لتأمين احتياجات حجاج بلدانهم من المواد الغذائية خلال موسم الحج المقبل.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد بن جميل القرشي، أن غرفة مكة ستبدأ في العمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم تحت مظلتها جميع أسماء شركات الإعاشة المصنفة والمرخص لها بالعمل، مشيراً إلى أن عددها يصل في الوقت الحالي إلى نحو 143 شركة إعاشة، يبلغ رأسمالها أكثر من 200 مليون ريال.

وبين القرشي أن المشروع الذي سيستغرق العمل على تنفيذه 45 يوما، سيتمكن من حصر الشركات النظامية فقط، وسيقوم باستبعاد الشركات غير المصنفة من صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة، مؤكداً أنهم لضمان ذلك، سيلزمون الشركات الراغبة في تقديم الخدمات لبعثات الحج، بالحصول على التصاديق اللازمة من قبل الغرفة.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة: "نحن لا نلزم بعثات الحج بالتواصل معنا للحصول على خدمات الإعاشة، ولكننا نضع أنفسنا في الغرفة كخيار استراتيجي أمامهم للحصول على خدمات عالية الجودة ومضمونة من حيث الخدمة والجودة والنوعية.

