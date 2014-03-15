"موديز" : مخاطر الديون الأوروبية لا تستدعي القلق

جددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثقتها في ملاءة الديون السيادية للاتحاد الأوروبي، مبقية تصنيفها لها عند الدرجة الممتازة "أيه أيه أيه"، كما حسنت نظرتها المستقبلية لهذه الملاءة من "سلبية" إلى "مستقرة"، عازية الأمر إلى تراجع المخاطر المالية في منطقة اليورو.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية في بيان إنها باتت تستبعد خفض تصنيفها للاتحاد الأوروبي على الأمد المتوسط. وبحسب البيان فإن المخاطر المرتبطة بأزمة الديون في منطقة اليورو "تراجعت"، مما سمح بتراجع الضغوط على نوعية الأصول المملوكة في المنطقة، وكذلك أيضا على ملاءة الاتحاد الاوروبي بأكمله.

وأشارت الوكالة إلى "تحسن ملاءة" الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وخلال الأسابيع المضية رفعت موديز توقعاتها المستقبلية لملاءة العديد من الدول الأوروبية المتمتعة بدرجة التصنيف الممتازة "أيه أيه أيه"، من "سلبية" إلى "مستقرة"، مؤكدة أن الوضع المالي في منطقة اليورو أصبح أقل مدعاة للقلق، ولا سيما في إيطاليا وإسبانيا.

كما لفتت موديز إلى عودة التفاؤل في دول عصفت بها أزمة الديون الأوروبية بشدة ولاسيما إسبانيا وإيطاليا.