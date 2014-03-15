150 شركة من بلجيكا تستهدف فرص الاستثمار بالسعودية

قال بيان لغرفة تجارة الرياض إن وفداً تجاريا من بلجيكا، يبدأ اليوم زيارة للسعودية، يضم 350 موفداً، منهم 150 من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

وذكرت الغرفة أن الوفد الذي يعد ثامن بعثة خلال 40 عاماً، وتستمر زيارته لثلاثة أيام سيطلع على الفرص الاستثمارية، في الرياض والجبيل إلى جانب توقيع 16 اتفاقية تعاون تمهد لمشاريع مشتركة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة.

وقال الدكتور عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن الزيارة سيكون لها أثرها الكبير في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التقارب بين رجال الأعمال من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري الذي يبلغ حجمه بين البلدين أكثر من 26 مليون ريال.