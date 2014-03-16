أكثر من 60 دولة شاركت بفعاليات منتدى جدة الاقتصادي

أصدر منتدى جدة الاقتصادي 2014 كتيباً وثائقياً على موقع المنتدى الإلكتروني www.jef.org.sa في خطوة تعد الأولى من نوعها لإظهار عروس البحر الأحمر في أبهى حللها أمام أكثر من 2000 مشارك في نسخته الـ14 لهذا العام من مختلف أنحاء العالم والكشف عن خفاياها ومقوماتها الاقتصادية والسياحية والحركة الاستثمارية الواعدة التي تشهدها العاصمة التجارية للمملكة.

ويتصدر الكتيب كلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل التي كشف خلالها إلى تحول منتدى جدة الاقتصادي الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2000، إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين ليس في المملكة وحدها بل في شتى أنحاء العالم بعد أن أصبح ثاني أهم المنتديات العالمية بعد منتدى دافوس الشهير وتفتخر به غرفة جدة بتنظيمه على مدار السنوات الماضية وتحوله إلى منصة دولية لتبادل الآراء والأفكار باستقطابه لصناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست.

ونوّه كامل إلى الحضور العالمي الذي سجله المنتدى بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والسياسيين والشخصيات العامة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى ارتباط الحدث الاقتصادي العالمي بإحدى أهم المدن التجارية والصناعية في الوطن العربي جدة، مؤكداً سعيه إلى بلورة أفضل الشراكات الاقتصادية التي تسهم في تنمية الثروة وزيادة معدلات التنمية لتحقيق هدف إحداث الحراك المباشر وغير المباشر مع الأحداث التي تدور في شتى بقاع الأرض.