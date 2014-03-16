إطلاق موقع "مساند" للعمالة المنزلية بالسعودية اليوم

تطلق وزارة العمل السعودية اليوم الأحد الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى "مـساند"، والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل.

يأتي إطلاق الموقع بحسب بيان لوزارة العمل تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، للتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُـمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وقال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، إنه تم تطوير برنامج "مـساند" لإدراك وزارة العمل بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وتعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم.

وأبان الصايغ، أن "مـساند" برنامج توعوي في المرحلة الحالية، يقوم بالتعريف باللائحة مع إبراز الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، والإجراءات والآليات، والمكاتب المُصرَّح لها، مؤكداً أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال البرنامج، ومعلومات أخرى تهم المواطن والعامل.

ويتكون الموقع الإلكتروني لـ"مُـسانِد" من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لـ"مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق).

كما يتيح موقع "مُـسانِد" للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. ويمكن الاطلاع على الموقع بزيارته على الرابط التالي:www.musaned.gov.sa. أو الوصول إليه من خلال موقع وزارة العمل.

ومن المقرر، أن يتوسع موقع (مُـسانِد) ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات.

وأكد الصايغ أنه تم تطوير مركز خدمة عملاء الـوزارة (920001173) بـثمان لغات مختلفة، لتتمكن بذلك العمالة المنزلية من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها.