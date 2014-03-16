إغلاق 10 محال بالسعودية لم تلتزم بضوابط بيئة العمل

أكد الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل السعودية، الدكتور فهد التخيفي، أن عدم التزام 10 محال في محافظة املج، بالمتطلبات الإلزامية لبيئة العمل في محلات المستلزمات النسائية التي تشترطها وزارة العمل، تسبب في إغلاق المحال.

وكشفت وزارة العمل السعودية عبر موقعها على شبكة الإنترنت عن تغريم أصحاب هذه المحال، وتوجيه وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة الشكوى، والتأكد من صحتها، وبعد التثبت قامت الوكالة بإرسال مفتشين ومفتشات للمحال، وضبط المخالفات بحسب الإجراءات المتبعة، والتنبيه بإزالتها، إذ تلقت وزارة العمل شكوى من مالكة أحد محلات المستلزمات النسائية في المحافظة التي تضررت، لعدم التزام عدد كبير من تلك المحلات بمعايير وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية.

وقال التخيفي إن وزارة العمل تساند المواطنين وأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوجهات الوزارة حيال قضية التوطين، باعتبار ذلك جزءا من التفتيش المجتمعي الذي تناشد فيه الوزارة جميع أفراد المجتمع لتفعيله. وأكد أن الوزارة ملتزمة بخطتها في تأنيث كامل أنشطة محال المستلزمات النسائية، وقصر التوظيف على المواطنات السعوديات.