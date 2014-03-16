تجارة السعودية مع بلجيكا تتجه إلى 10 مليارات دولار

توقع رئيس مجلس الغرف السعودي، المهندس عبدالله المبطي، زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلجيكا من 6.8 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن هناك حماساً من القطاع التجاري البلجيكي للدخول إلى السوق السعودية.

وجاء حديث المبطي على هامش لقاء مشترك جمع أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال من السعودية وبلجيكا، ونظمه اليوم مجلس الغرف السعودية في الرياض بحضور الأميرة أستريد ممثلة ملك بلجيكا.

وتضمن الوفد الزائر من بلجيكا أكثر من 130 ممثلاً لكبريات الشركات البلجيكية، وجرى خلال اللقاء التوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأفاد المبطي بأن لقاءات قطاعي الأعمال السعودي والبلجيكي ستستمر حتى الغد، حيث من المتوقع زيادة عدد الاتفاقية بين القطاعين.

ونوّه المبطي بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها السعودية وكانت محل إشادة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة، وتتمثل تلك الإنجازات في بلوغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 نحو 745 مليار دولار، ونمو صادرات السعودية غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012، وهو ما يعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية.

وقال إن السعودية أصبحت أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة، يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت في عام 2013 نحو 302 مليار دولار.