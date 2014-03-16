رفع طاقة ميناء الملك عبدالعزيز إلى 4 ملايين حاوية

حدّد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز في السعودية، نعيم النعيم، الربع الثالث من العام الحالي 2014 موعداً لبدء تشغيل محطة الحاويات الثانية بالميناء التي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى أربعة ملايين حاوية نمطية سنوياً.

وأوضح النعيم أن مشروع المحطة يتكون من أرصفة بطول 1200 متر، يتم تنفيذها على مرحلتين كل منهما بطول 600 متر، وعمق 16.5 متر، تحت سطح البحر، بالإضافة إلى مرحلة ثالثة اختيارية بطول 600 متر، ما يجعلها الأرصفة الأكثر عمقاً بالميناء، عادّاً المشروع من أضخم المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية، حيث يتضمن أعمال تجريف وردم وأعمالاً بحرية وإنشائية، كما سيتضمن استثماراً كبيراً في معدات المحطة كالرافعات الساحلية - وحاملات الحاويات على الإطارات - ومعدات نقل ومناولة الحاويات بالساحة.

وأكد النعيم أن القطاع الخاص السعودي شريكاً أساسياً في عمل الميناء، تنفيذاً وصيانة وتشغيلاً، وقد تمكن من استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال التشغيل ما أتاح إلى تطوير أساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ خلال السنوات القادمة ليتمكن من استقبال أعداد أكثر من السفن بأحجام أكبر، ويحقق فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل وتوطين الخبرة ونقل التقنية.

يُذكر أن المشروع هو استثمار سعودي سنغافوري مشترك من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودية وهيئة موانئ سنغافورة، حيث يعد المشروع مثالاً لبرنامج الخصخصة الناجح التي تقوم به الموانئ السعودية، بالإضافة لكونه نموذجاً للشراكة بين الدولتين.