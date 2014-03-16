أبوظبي تمدد آجال ديون لدبي بـ20 مليار دولار

وقعت حكومة إمارة أبوظبي اتفاقيتين مع حكومة إمارة دبي لإعادة تمويل قروض وسندات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، وتمديد آجل السداد إلى خمس سنوات مقبلة وبسعر فائدة يبلغ 1 %.

وأعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي في بيان صحافي، توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، ووقع مصرف الإمارات المركزي أيضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي.

وفي الحالتين، حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ1% ثابت لكامل المدة، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت حكومة دبي قد حصلت على هذه التسهيلات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وكانت تلك الديون تستحق خلال العام الحالي.