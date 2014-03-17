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ارتفاع الليرة والأسهم التركية مع استقرار الفائدة

المصدر: اسطنبول – رويترز
الليرة التركية
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ارتفعت الليرة والأسهم التركية اليوم الاثنين قبل يوم من اجتماع للبنك المركزي من المتوقع أن يبقي خلاله أسعار الفائدة دون تغيير في ظل الغموض السياسي قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول 1.45% عند الإغلاق إلى 64197.78 نقطة متفوقاً على أداء مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وفي الساعة 16:48 بتوقيت غرينتش جرى تداول العملة التركية عند 2.22 ليرة مقابل الدولار مرتفعة 0.4% من 2.2250 ليرة في أواخر تعاملات يوم الجمعة في حين نزل سعر السندات التركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 10.99 بالمئة من 11.13 % يوم الجمعة.

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