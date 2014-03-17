الصناعات التحويلية الأميركية تسجل أكبر معدل للنمو

تعافى إنتاج الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة متجاوزاً التوقعات، وسجل أكبر نمو في ستة أشهر في أحدث مؤشر على أن النشاط الاقتصادي يكتسب قوة دفع بعدما تباطأ بفعل الأحوال الجوية السيئة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الاثنين إن إنتاج المصانع زاد 0.8% الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ أغسطس وتعوض إلى حد بعيد هبوط نسبته 0.9% في يناير كان أيضا الأشد منذ مايو 2009 .

وعززت بيانات الصناعة التحويلية بيانات سابقة مثل مبيعات التجزئة والوظائف التي أشارت، لأن الاقتصاد ينمو بعد تباطؤ مفاجئ في نهاية العام الماضي وأوائل العام الحالي بسبب الطقس شديد البرودة.

وفي الشهر الماضي ارتفع إنتاج التعدين 0.3 بالمئة في حين نزل إنتاج المرافق 0.2 بالمئة وساهم ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية والتعدين على نمو الإنتاج الصناعي ككل 0.6 بالمئة في فبراير.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع رويترز أن ينمو إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.2% والإنتاج الصناعي 0.1 %.