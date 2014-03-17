باب رزق جميل.. مشاريع صغيرة لشابات سعوديات

أنهت الغرفة التجارية الصناعية بالباحة ترتيباتها مع برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، بهدف الاستفادة من خدمات مشروع "باب رزق جميل"، ضمن أنشطة القسم النسائي بالغرفة.

وقال أمين عام الغرفة المهندس سفر الزهراني إن بدء الاستفادة من المشروع سيكون مطلع شهر المقبل، مبينا أن المشروع سيعمل على توفير فرص العمل للباحثات عن التوظيف وتنسيق برامج تدريبية وتأهيلية والمساعدة على الالتحاق بالوظائف المتاحة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتقديم القروض الحسنة لتأسيس مشروعات جديدة.

ويسعى القسم النسائي بالغرفة، إلى تنفيذ برامج نسائية في المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشابات والسيدات عبر برنامج التوظيف المباشر وبرامج العمل من المنزل .