تعديل بمجلس غرفة تجارة حائل.. وخالد السيف رئيساً

أسفرت نتائج التصويت لاختيار رئيس ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل وممثل الغرفة لدورة المجلس الجديدة حسب نظام الغرفة التجارية ولائحتها التنفيذية عن فوز خالد بن علي السيف بمنصب رئيس مجلس الإدارة للدورة التاسعة.

وجرى اختيار عبدالسلام بن عبدالكريم المعجل وخلف المشعان نائبين للرئيس وسليمان بن عبدالرحمن العجلان ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية .

وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية علي العماش أن التصويت جرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة المنتخب والمعين بقرار من وزير التجارة والصناعة، مفيداً أن المجلس سيمارس مهامه لمدة أربع سنوات.

وأكد أن منتسبي الغرفة يعولون على هذا المجلس آمالا كبيرة لمتابعة الإنجازات التي تحققت خلال الدورات السابقة والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع ما تواكبه المنطقة من تنمية كبيرة .