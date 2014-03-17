66 مليار دولار استثمارات الشركات العائلية بالسعودية

كشف أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية السعودية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن استثمارات الشركات العائلية في المملكة تجاوزت 66 مليار دولار، عدا أن معظم الشركات العائلية لا تنجح في البقاء لما بعد الجيل الثالث، مما يقتضي الوقوف أمام هذه الظاهرة، وإخضاعها للبحث، من أجل استمرار هذه الشركات، واستمرار عطائها في خدمة الاقتصاد الوطني .

ومن المنتظر أن تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي في الثاني من شهر رجب القادم فعاليات "ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014... تحديات استمرارية الأجيال"، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

وأوضح أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي يحظى بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والخليجيين، ذلك لما تمثله الشركات العائلية من أهمية بالغة للاقتصاد المحلي والدولي .

وبين أن الملتقى يبحث مخاطر الخلافة، وتحديات استمرار الشركات العائلية من جيل لآخر، إضافة إلى أهم معوقات تحقيق التوازن بين الإدارة والملكية وبين العلاقات العائلية، مشيراً إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه الشركات العائلية في سبيل تطبيق مبادئ الحوكمة، إلى جانب استعراض أبرز العبر والتحديات من تجارب الشركات العائلية العالمية في هذا المجال.