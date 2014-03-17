953 مليار درهم الناتج الإجمالي المحلي لأبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي إنه يقدّر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 بالأسعار الجارية بـ953 ملياراً و239 مليون درهم وبمعدل نمو بلغ 4.8% عن العام السابق.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية 909 مليارات درهم، مقارنة مع 846.68 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011.

ويقيس الناتج الإجمالي المحلي كافة أوجه النشاط الاقتصادي ويعكس معدل نموه مقدار النمو في حجم الاقتصاد.

وبهذه الأرقام التي كشف عنها اليوم في مؤتمر صحافي لإدارة الإحصاء، يكون الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية قد تضاعف 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 185.7 مليار درهم عام 2001 إلى تقديرات تصل إلى 953 ملياراً و239 مليون درهم عام 2013.

وأكد المركز أن القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية (النفط) بالأسعار الجارية عام 2012 بلغت 518 ملياراً و861 مليون درهم، في حين كان 484 ملياراً و737 مليون درهم عام 2011، أما تقديرات المركز حول القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية بالأسعار الجارية لعام 2013 فتبلغ 523 ملياراً و899 مليون درهم وبمعدل نمو 1%.

وأضاف مركز الإحصاء – أبوظبي - أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بناء على مسوحه الإحصائية كان عام 2012 قد بلغ 390 ملياراً و860 مليون درهم، بينما كان عام 2011، 361 ملياراً و947 مليون درهم، كما بلغت تقديرات المركز للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية عام 2013 نحو 429 ملياراً و340 مليون درهم وبمعدل نمو بلغ حوالي 10%.