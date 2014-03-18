السعودية تنفق 247 مليار ريال للكهرباء حتى 2017

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن الشركة ستضيف 18 ألف ميغاوات و234 محطة تحويل جديدة، وأكثر من 20 ألف كيلومتر من الخطوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 247 مليار ريال خلال الأربع سنوات المقبلة (2014-2017)، لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وتوقع المهندس الشيحة في تصريح صحافي أن يتم توصيل الخدمة الكهربائية لحوالي مليوني مشترك جديد خلال نفس الفترة، فيما تسعى الشركة جاهدة لتوطين معظم ما يتعلق بهذه المشاريع من حيث التقنية والتصاميم والكوادر البشرية وإنتاج المواد محلياً.

وأوضح الشيحة في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة توسعة مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتقنية في مدينة الدمام، أن النمو في الطلب على الكهرباء والذي يتراوح بين 7 و8% سيستمر في التصاعد، ما سيشكل تحدياً كبيراً للشركة السعودية للكهرباء ويدفعها بالتالي إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز المنظومة الكهربائية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تخطط لإنفاق أكثر من 375 مليار ريال خلال الفترة من 2018-2023 لإضافة 22 ألف ميغاوات من قدرات التوليد و260 محطة تحويل كهرباء جديدة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الكهرباء وتوصيل الخدمة الكهربائية لحوالي 3 ملايين مشترك جديد.

وأضاف قائلاً إن التعاون الفعال والمستمر بين الشركة وكل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية نتج عنه مساندة جهود الشركة السعودية للكهرباء في تحويل معظم وحدات التوليد الغازية إلى وحدات توليد مركبة ذات الكفاءة العالية، واستخدام الغلايات فوق الحرجة في المحطات البخارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير حوالي 200 مليون برميل سنوياً من الوقود بعد اكتمال تنفيذ جميع خطط الشركة الحالية والمستقبلية، مبيناً أن كل هذه الجهود ستسهم في تعزيز كفاءة التوليد وتقليل انبعاثات الكربون وخلق آثار إيجابية على البيئة.

وكان المهندس زياد الشيحة قد حيّا في مطلع كلمته الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للكهرباء وجنرال إلكتريك التي استمرت بينهما لأكثر من 40 عاماً، معرباً عن تطلعه لاستمراريتها وتقويتها، وقدم شكره للجهود التي بذلتها الشركة لمركز الصناعة والتقنية التابع لها والذي سيسهم في توفير فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي من خلال تدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم بشكل فني متميز.