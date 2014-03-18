441 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 441 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 391 مليون درهم منها مبايعات أراض بـ 165 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بـ 226 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 50 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 21 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 29 مليون درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 355 مبايعة منها 190 مبايعة للأراضي، في حين بلغت مبايعات الشقق والفلل 165 مبايعات بقيمة 226 مليون درهم، منها 160 مبايعات للشقق بقيمة 215 مليون درهم، و5 مبايعات للفلل بقيمة 11 مليون درهم، وكان أهمها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا، ومبايعة أخرى بقيمة 51 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 29 رهنا منها 9 للأراضي بقيمة 21 مليون درهم، و20 للشقق والفلل بقيمة 29 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى فى منطقة برج خليفة بقيمة 6 ملايين درهم.