السعودية: 18 ألف مشروع تخلق ملايين من فرص الاستثمار

أعلن المهندس خالد العوهلي، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن وجود 18 ألف مشروع حكومي خلال الفترة الحالية ستخلق ملايين الفرص الاستثمارية التي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية في السنوات القليلة المقبلة.

وكان العوهلي يتحدث للجلسة الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي التي طالبت بضرورة إصلاح بيئة العمل والمناخ الاستثماري للمساهمة في توفير آلاف فرص الوظيفية للشباب.

وأبرزت الجلسة ما تعطيه المملكة من أولوية كبيرة للقطاع الخاص وإشراكه في دعم جهود التنمية مركزة على التنافسية كأحد عوامل التمكين المحفزة للاستثمار والفرصة للتغيير وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية من خلال رعاية الإبداع والأفكار وعوامل تحقيق النجاح.

وأوصت بتكريس شراكة القطاعين الخاص والعام لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين والمبادرين الجدد من خلال درء البيروقراطية والحد من التشريعات والإجراءات والأنظمة والقيود لاسيما تلك الخارجة من جهات عديدة.