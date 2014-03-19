المركزي: قطر تضخ 50 مليار دولار لمشروعات 2014

قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري، إنه من المنتظر أن توقع حكومة بلاده عقود مشروعات إنشاء بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار هذا العام في إطار بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال مؤتمر نظمته مجموعة "ميدل ايست إيكونوميك دايجست (ميد) الإعلامية، أن المشروعات ستتوزع على قطاعات من بينها النقل والطاقة.

ولم يذكر الشيخ عبدالله تفاصيل بخصوص العقود، لكن تصريحاته تؤكد فيما يبدو أن قطر ستبدأ في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية بشكل كبير هذا العام.

وأعلنت قطر عقب فوزها بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 خططا لإنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات منها مطار جديد وسكك حديدية واستادات.

وقال تقرير لوزارة التخطيط في ديسمبر إن الإنفاق الحكومي سيقفز 11.6% في 2014. ووقعت قطر في 2013 أربعة عقود لتصميم وبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار. ومن المتوقع افتتاح المطار الجديد الذي يتكلف نحو 15 مليار دولار أمام العمليات التجارية في وقت لاحق هذا العام.