اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الـ20 على التوالي

سجلت اليابان عجزا تجاريا في فبراير الماضي للشهر العشرين على التوالي، رغم ارتفاع صادراتها 9.8% في فبراير عن مستواها قبل عام في أعقاب زيادة سنوية بلغت 9.5% في يناير مع تعافي الصادرات إلى الصين وآسيا من تباطؤ واكب احتفالات السنة القمرية الجديدة، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات نمت بنسبة 9.0% على أساس سنوي في فبراير، مما نتج عنه عجز تجاري بلغ 800.3 مليار ين (7.90 مليار دولار)، رغم أنه منخفض عن العجز التجاري القياسي المسجل في يناير والبالغ 2.79 تريليون ين.

وجاء النمو السنوي للصادرات في فبراير أقل من متوسط توقعات السوق. ورغم أن هبوطا حادا في سعر صرف الين منذ أواخر 2012 أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات، فإنه لم يعط دفعة قوية للصادرات، فيما يرجع جزئيا إلى عزوف المصدرين عن خفض الأسعار. وأدى ذلك إلى تسجيل اليابان عجزا تجاريا للشهر العشرين على التوالي وهو رقم قياسي.