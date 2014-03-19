أقل عجز جارٍ بأميركا منذ 14 عاماً.. 81 مليار دولار

قالت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز في الحساب الجاري الأميركي انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 14 عاماً في الربع الرابع بسبب مكاسب كبيرة في الصادرات والاستثمارات الأجنبية.

وقالت وزارة التجارة إن العجز في الحساب الجاري، الذي هو أوسع مقياس للتجارة، بما في ذلك تدفق السلع والخدمات والاستثمارات داخل وخارج البلاد كان عند 81.1 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بانخفاض من 96.4 مليار دولار في الربع الثالث، وكان أصغر عجز منذ الربع الثالث من عام 1999.

وبيّنت أنه في الربع الرابع ارتفعت صادرات السلع بنسبة 1.9% لتصل الى 405.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع مبيعات النفط والمنتجات الزراعية، مضيفة أن الصادرات من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 2.5% لتصل الى مستوى قياسي بنحو 785.2 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7%.