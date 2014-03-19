"أرابتك" توصي بتوزيع 30% أسهم منحة و10% نقدا

توزيعات قياسية أوصى بها مجلس إدارة أرابتك عن العام الماضي بعد نمو الأرباح السنوية بأكثر من 170%، لتفوق التوقعات.

جاءت التوزيعات والنتائج القوية أفضل من توقعات المحللين بالتزامن مع المشاريع المتعددة التي فازت بها شركة أرابتك خلال العام 2013، وعملية إعادة تنظيم الشركة وتخفيض النفقات.

ونمت الأرباح الصافية بـ170%، خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2012 الى نحو 378 مليون درهم. أما متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ فقد كان عند 320 مليون درهم.

أما خلال الربع الأخير من عام 2013، فقد تضاعفت أرباح أرابتك بثلاث مرات مقارنة مع الفصل المماثل من 2012 الى 122 مليون درهم في حين كانت التوقعات عند 88 مليون درهم.

وقد ارتفعت قيمة العقود قيد التنفيذ خلال العام الماضي بنسبة 22% إلى أربعة وعشرين مليار ومئة مليون درهم أبرزها متحف اللوفر في أبو ظبي وفندق أبوظبي بلازا في كازاخستان.

أما قيمة العقود التي فازت فيها أرابتك وشركاتها التابعة منذ مطلع هذا العام فقد بلغت 180 مليار درهم أبرزها مشروع لمليون وحدة سكينة لذوي الدخل المحدود في مصر. بذلك تتجاوز قيمة العقود التي تنفذها الشركة الـ200 مليار درهم.

وقد حققت إيرادات أرابتك نموا بـ30%، خلال العام الماضي الى 7.4 مليار درهم. كما ارتفع الهامش الإجمالي من 10% الى 12%، خلال 2013.

في حين نمت الإيرادات الفصلية بالربع الأخير بـ39%، الى 2.3 مليار درهم.

وفي هذا السياق أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح قياسية على المساهمين تضمنت توزيع 10 فلوس للسهم بالإضافة إلى 30%، كأسهم منحة.

يشار الى أن شركة أربتك لم توزع أي أرباح عن عام 2012، وقد وزعت 5%، أسهم منحة و5%، نقدا عن ارباح عام 2011.