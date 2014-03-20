البنك الإفريقي للتنمية يقرض تونس 2.1 مليار دولار

يعتزم البنك الإفريقي للتنمية تقديم حزمة قروض إلى تونس بـ2.1 مليار دولار بهدف دعم اقتصادها، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل.

وتعد هذه أكبر حزمة تمويل تحصل عليها تونس منذ الثورة قبل ثلاث سنوات.

وسيقدم البنك قروضا غير سيادية ستخصص لتمويل مشاريع بنية تحتية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.

وكانت تونس قد حصلت على قروض بمليار دولار من البنك خلال عامي 2011 و2012.

وتعتزم تونس إصدار سندات خارجية بملياري دولار، من بينها مليار دولار بضمان الحكومة اليابانية.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي رفع سقف احتياجات بلاده من القروض لـ8 مليارات دولار خلال العام الحالي، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 4.3 مليار دولار.