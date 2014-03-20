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الذهب يواصل خسائره مع صعود الدولار

المصدر: سنغافورة ـ رويترز
المعدن الأصفر يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع تسجيل الدولار الأميركي قفزة بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينهي برنامجه لشراء السندات في خريف هذا العام وهو ما يلحق ضررا بجاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم.

وقالت رئيسة المجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية" إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة بعد حوالي ستة أشهر من انتهاء برنامجه الحالي لمشتريات الأصول".

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري الى 1325.34 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 28 فبراير قبل أن يتعافى الى 1329.26 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ابريل حوالي 1 بالمئة الي 1326.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ نهاية فبراير قبل أن ترتفع قليلا الى 1331.20 دولار.

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