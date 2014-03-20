%26.6 زيادة أرباح موانئ دبي بـ2013

حققت شركة "موانئ دبي العالمية" أرباحا بلغت 604 ملايين دولار خلال عام 2013 بزيادة 26.6% عن عام 2012 فيما ترجع الزيادة إلى النمو القوي في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأعلنت "موانئ دبي العالمية " تحقيقها نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها من المحطات البحرية خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ما يعكس الأداء القوي لمحطاتها البحرية العاملة ضمن محفظة أعمالها العالمية خلال العام الماضي.

وبلغت نسبة نمو العائدات 3.6% في ضوء استبعاد الاستحواذات وبيع وتسييل الأصول والطاقة الاستيعابية الجديدة وتذبذب أسعار صرف العملة.. بينما بلغت نسبة نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تسعة في المائة.

وحققت الإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال لإعادة تدوير رأس المال في الأسواق الأسرع نموا وبلغت الأرباح المحققة من تسييل الأصول خلال العام الماضي 659 مليون دولار، بينما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بشكل منفصل 640 مليون دولار.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إن الشركة حققت هذا الأداء القوي على الرغم من التحديات التي واجهتها المجموعة بسبب ظروف السوق خاصة خلال النصف الأول من العام إضافة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية في بعض محطاتها الرئيسية، معتبرا أن هذه النتائج القوية تعكس الطبيعة المرنة لمحفظة أعمالها.

وأوضح أن محفظة أعمال الشركة لا تزال في موقع يؤهلها للاستفادة من إمكانات النمو في القطاع على المديين المتوسط والطويل بسبب استمرار التركيز على الأسواق الأسرع نموا وعلى بضائع المنشأ والمقصد المستقرة، لافتا إلى أن اقتران هذا الموقع القوي بقدرة الموانئ على إضافة طاقة استيعابية جديدة يمكنها من تحقيق نمو في العائدات وفي القيمة التي توفرها للمساهمين على المدى الطويل.