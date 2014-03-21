أبل تقلد سامسونغ: "آيفون 6" بشاشة أكبر ومقاوم للمياه

تبين من أحدث التسريبات عن هواتف "آيفون 6" أن شركة "أبل" الأميركية تحاول اللحاق بنظيرتها الكورية "سامسونغ" وتقليدها في مواصفات هواتف "غالاكسي"، لتكون الشركتان بذلك قد تبادلتا الأدوار، حيث كانت في السابق سامسونغ متهمة بتقليد منافستها الأميركية في عالم الهواتف الذكية.

وأظهرت أحدث التسريبات عن هاتف "آيفون 6" الذي يترقب العالم ظهوره خلال العام الحالي أنه سيكون مقاوماً للمياه، وسيتمتع بشاشة أكبر من الشاشات الحالية قد يكون حجمها 4.7 إنش، مقارنة بشاشة 4 إنشات فقط في هواتف "آيفون 5" و"آيفون 5 إس".

كما أنه بالتزامن مع الزيادة في حجم الشاشة فإنها ستتمتع بدقة عالية عند 1080 بيكسل، أي أنها ستكون (Full HD)، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية في تقرير لها.

وفي حال صحت هذه التسريبات وجاءت مطابقة لمواصفات هاتف "آيفون" الجديد فهذا يؤكد أن شركة "أبل" الأميركية تحولت إلى اللحاق بمنافستها في كوريا الجنوبية "سامسونغ"، والتي كشفت عن مواصفات هاتف "غالاكسي إس فايف"، حيث سيكون مقاوماً للمياه، كما أنه يتمتع بشاشة أكبر قياسها 5.1 إنش، وهي شاشة متناهية الدقة (Full HD) أيضاً.

وتقول المعلومات التي توفرت حتى الآن عن "آيفون 6"، إنه سيعمل بنظام تشغيل (iOS8) وهو نظام أحدث من النظام المستخدم حالياً في أجهزة "آيفون"، وسيتضمن العديد من المزايا الإضافية. كما أن معالج البيانات سيكون بسرعة وأعلى ومواصفات أفضل من المعالجات المستخدمة في الهواتف الحالية.

لكن الكاميرا التي سيتمتع بها "آيفون 6" يبدو أنها ستظل دون المستوى الذي تنفرد به "سامسونغ" في جهاز "غالاكسي إس 5" الذي سيرى النور قريباً، حيث إن التوقعات تشير إلى أن كاميرا "آيفون 6" ستكون بدقة 13 ميغابكسل، مقارنة بــ8 ميغابكسل فقط في "آيفون 5"، أما لو قورنت بهواتف سامسونغ فإن "غالاكسي إس 5" الذي سيرى النور خلال أسابيع فستكون الكاميرا فيه بدقة 16 ميغابكسل.

ومن المعروف سلفاً، بحسب أول التسريبات، أن جهاز "آيفون 6" سيكون ذا سماكة أقل من هواتف "آيفون" الحالية، حيث يتوقع أن يكون سمكه 0.22 إنش فقط.

وبعيداً عن المواصفات فإن ثمة منافسة حادة بين الشركتين في الأسعار، إذ لم تتمكن "أبل" حتى الآن من طرح هواتف بأسعار أقل من "سامسونغ"، فيما تشير التوقعات إلى أنها قد تعمد إلى خفض أسعارها هذه المرة، حيث تعتزم إنتاج كميات أكبر من "آيفون 6" في مؤشر على أنها ستطرحه بسعر ربما يكون مغرياً ومنافساً لسامسونغ.

وتتصارع "أبل" و"سامسونغ" في منافسة ساخنة على سوق الهواتف الذكية، حيث تحاول كل من الشركتين الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق، فيما كانت "أبل" قد رفعت دعاوى قضائية ضد منافستها الكورية بهدف منعها من الدخول إلى السوق الأميركي.