الين الصيني يتعرض لهبوط حاد أمام الدولار الأميركي

تعرض اليوان الصيني إلى هبوط حاد وصل لأدنى مستوى في 13 شهرا أمام الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، متجها نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بعد أن خفض البنك المركزي نقطة الوسط لنطاق تداوله المسموح به وهو ما ينظر إليه على أنه إشارة إلى ارتياح رسمي لخسائر العملة الصينية مؤخرا.

وتراجع اليوان في التعاملات المبكرة إلى 6.2374 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير 2013. وكان أغلق أمس الخميس عند 6.2224 . وحدد المركزي الصيني نقطة الوسط لنطاق تداول اليوان أمام الدولار اليوم عند 6.1475، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، ومنخفض عن المستوى الذي حدده أمس والبالغ 6.1460.

وبلغت خسائر اليوان منذ بداية الأسبوع أكثر من 1.2% بعد أن ضاعف البنك المركزي السبت الماضي نطاق التداول المسموح به للعملة الصينية إلى 2% صعودا أو هبوطا عن نقطة الوسط. وحتى إذا استقر اليوان اليوم فإنه سيسجل أكبر خسارة أسبوعية التي ترجع إلى عام 1992.

وزادت الضغوط على الأسواق المالية الصينية بفعل تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أول شهرين من العام الحالي، وأول عجز عند سداد سندات محلية في الصين، وتقارير لوسائل إعلام في وقت لاحق عن متاعب تواجهها شركات أخرى.