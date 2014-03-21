فيتش تصنف أميركا عند AAA لتزيل الخطر عن أكبر اقتصاد

تصنيف مؤسسة فيتش، اليوم الجمعة، لأميركا أزال عنها خطرا بعيدا من احتمال خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، عندما وضعتها عند ‭AAA‬ مع توقعات مستقرة.

وكانت الوكالة أصدرت توقعات سلبية للولايات المتحدة في أكتوبر عندما زادت مخاطر عجز البلاد عن سداد التزاماتها في ظل الجدل السياسي بخصوص سقف الدين.

وشعرت الولايات المتحدة بالحرج، وارتبكت الأسواق المالية العالمية في 2011 عندما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد إلى ‭AA+‬ . وتوقعات ستاندرد آند بورز للولايات المتحدة مستقرة حاليا.

وقالت فيتش إن الأزمة الأخيرة بشأن سقف الديون لم يكن لها تأثير سلبي على عائدات سندات الخزانة الأمريكية أو إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها.