"المعدن النفيس" متجه لتسجيل أكبر خسارة بـ4 أشهر

على الرغم من تسجيل أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تداوله في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر مع صعود الدولار بعد أن لمح البنك المركزي الأميركي إلى زيادة في أسعار الفائدة في النصف الأول من 2015.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1333.80 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 5.91 دولار عن سعر الإغلاق أمس عندما هبط أثناء الجلسة إلى 1320.24 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 3.80 دولار إلى 1334.30 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قفز لبعض الوقت الاثنين إلى 1391.76 دولار، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر مدعوما بالتوترات في أوكرانيا ومخاوف بشأن النمو في الصين.

وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة الذهب في الهند أمس أن صادرات البلاد من الحلي الذهبية زادت بنسبة 1% في فبراير إلى 718.36 مليون دولار عن مستواها قبل عام.

وتذبذب الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في 3 أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية اليوم، لكنه قد يجد صعوبة في مواصلة الصعود مع انتظار المستثمرين المزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.