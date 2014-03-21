100 شركة و6 آلاف ألماني يشاركون بتنفيذ "مترو الرياض"

تتواجد العديد من الشركات العالمية في تنفيذ مشروع "مترو الرياض"، الذي يعد من أكبر مشاريع النقل في السعودية في الآونة الأخيرة، بيد أن الشركات الألمانية كان لها نصيب الأسد، بحسب ما ذكره مسؤول ألماني.

فقد أكد ميخائيل أونماخت، نائب رئيس البعثة الألمانية في السعودية، أن 100 شركة ألمانية تشارك في تنفيذ مشروع مترو الرياض، متوقعا أن يزيد عدد العمالة الألمانية في السعودية على ألف عامل خلال ثلاث سنوات، هي مدة تنفيذ المشروع، وفقا لـ"الاقتصادية".

وقال أونماخت إن الشركات الألمانية ليست منفذاً رئيساً في أعمال المشروع، بل شريك مع شركات سعودية في تصميمه وتنفيذه.

ويبلغ عدد العمالة الألمانية الإجمالي في السعودية نحو 6 آلاف عامل. وأوضح أونماخت أن مشكلات عمالة بلاده في المملكة يتم حلها ودياً، وأن عددهم القليل لا يُسبِّب مشكلات اجتماعية.

وأكد أيضاً حرص السفارة الألمانية على تعريف الألمان بمشروع قطار الحرمين في المملكة.

يذكر أن تكاليف مشروع قطار الحرمين حتى نهاية عام 2029 ستصل إلى 69 مليار ريال، 20% منها تكاليف نزع ملكيات العقارات التي تعترض طرق النقل العام الرئيسية.

وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، تغطي مدينة مكة المكرمة كاملاً، وتتكون من أربعة خطوط مترو، يصل مجموع أطوالها إلى 182 كيلومترا، و88 محطة، منها 22 محطة تحت الأرض.