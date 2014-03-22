الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على سياسات التقشف

يشارك مئات الآلاف من المتظاهرين من جميع أنحاء إسبانيا، بعضهم في مواكب وصلت سيراً، السبت في مسيرة كبيرة ضد "الوضع الاجتماعي الطارئ" الناجم عن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة واقتطاعات الميزانية.

ويتجه المتظاهرون الذين نظموا أنفسهم في ثمانية مواكب إلى وسط العاصمة، بعد أن سار بعضهم على الأقدام لنحو شهر قادمين من الأندلس، جنوب إسبانيا، وكاتالونيا (شرقا)، واستوريا، جنوب غرب، واسترامادور، في الغرب.

وتنطلق المسيرة من محطة قطارات أتوشا وسط هتافات "لا لدفع الدين" و"خبز، وعمل وسقف للجميع".

ودعت إلى هذه التظاهرة منظمات أهلية وجمعيات ومجموعات من تيار "الغاضبين" أو الاتحادات المهنية، في تعبئة تذكر بالمسيرات الضخمة التي اجتاحت إسبانيا عام 2012.

وكانت خطة التقشف غير المسبوقة التي تطبقها الحكومة المحافظة منذ تشكلها في نهاية 2011 لخفض العجز العام والدين الإسباني أدت إلى إضرابين عامين في البلاد عام 2012 مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع.

وذكرت المنظمات في بيانها: "نواجه عام 2014 وضعاً بالغ الصعوبة وحالة اجتماعية طارئة، ما يتطلب رداً جماعياً ومكثفاً من العاملين والمواطنين والشعب".

ونددت بسياسة التقشف التي لا يستفيد منها سوى الأغنياء "في حين فقدت مئات آلاف الأسر منازلها".

وأضافت "أنها أزمة غير مسبوقة لا تجد الحكومة، التي تمثل المصرفيين ورجال الأعمال الفاسدين حتى النخاع، رداً عليها سوى حرماننا من المعونات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والخدمات العامة".