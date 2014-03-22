حكومة مصر تدعم استثمارات الفطيم الإماراتية بالقاهرة

أعلنت شركة ماجد الفطيم - الرائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أنها تلقت دعماً كبيراً من إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري لخطتها الاستثمارية، التي ترمي إلى استثمار حوالي 16.5 مليار جنيه مصري في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء الإعلان بعيد زيارة قام بها إياد ملص، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم وعبدالله النقراشي رئيس أعمال الشركة في مصر إلى مكتب رئيس الوزراء المصري لمناقشة خطط ماجد الفطيم الاستثمارية في مصر ومتطلبات الشركة من مختلف الأجهزة الحكومية المصرية المختصة، لتيسير أعمال المشاريع المعتزم تطويرها.

وقال ملص إن السوق المصري لا يزال من أهم الأسواق بالنسبة للشركة، مؤكداً الالتزام بتوظيف استثمارات ماجد الفطيم المعتزمة في مصر .

وتشمل خطط ماجد الفطيم تطوير ثلاثة مراكز تسوق إضافية في مصر وافتتاح 32 متجراً تحت علامة "كارفور".. وستضيف استثماراتها أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات التجزئة إلى محفظتها الحالية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن ماجد الفطيم أحرزت تقدماً جيداً في أعمال تطوير مشروع مول مصر في القاهرة، والذي تستثمر فيه الشركة حوالي 4.9 مليار جنيه إسترليني وسينجم عن مشروع مول مصر أكثر من 41 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر للمجتمع المصري تجربة فريدة للتسوق والترفيه بما في ذلك منحنى تزلج داخلي عالمي المستوى، كما بدأت ماجد الفطيم مؤخراً أعمال توسعة الجناح الترفيهي لمركز إسكندرية سيتي سنتر.