3 مليارات دولار عائدات السودان من الصمغ في 3 أشهر

بلغت جملة صادرات السودان من الصمغ العربي ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد وزير التجارة السوداني، عثمان عمر الشريف للصحافة، أن الصمغ العربي احتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات غير البترولية، مبينا أن محصول الصمغ العربي يمكن أن يعود بفائدة أكبر للاقتصاد الوطني إذا جرت محاربة التهريب وسوء الاستخدام، مؤكدا الميزة النسبية التي يتمتع بها الصمغ العربي بجانب أنها السلعة الوحيدة التي لا يشملها الحظر الأميركي.

وتعهد الشريف بالعمل على تحقيق قيمة مضافة للصمغ العربي بتحويله إلى بودرة حتى يسهم بصورة أكبر في دعم الاقتصاد السوداني.