وزراء المال يقرون إنشاء مفوضية مصرفية عربية

أقر المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم السبت مجموعة من القرارات، تمهيداً لرفعها للقمة العربية الخامسة والعشرين الثلاثاء المقبل.

وأقر المجلس كذلك مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية وإحالته إلى محافظي البنوك المركزية وإقراره من المجلس الوزاري دون الحاجه لرفعة إلى القمة.

وكان القرار الأول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة ومنها دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

ودعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015. وكذلك وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.

وأكد الوزراء على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات إسرائيل تهويد القدس وتهجير سكانها ومواصلة دعم المشروعات المقامة في القدس لدعم صمودها.

وقرر الوزراء تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسات إنشاء منطقة الاستثمار الحرة العربية الكبرى وتكليف المجلس الوزاري للكهرباء بالعمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبر‭ ‬ القادم.

وأقر المجلس الإعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015.