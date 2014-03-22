70 دولاراً راتب الأطباء شهرياً في كوبا عقب الزيادة

قامت السلطات الكوبية بمضاعفة رواتب الأطباء في البلاد من 28 دولارا أميركيا شهريا الى حوالي 70 دولارا في الشهر، بحسب ما كشفت صحيفة "غرانما" الرسمية.

وسيطبق هذا القرار اعتبارا من الأول من يونيو. ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في "تعزيز استقرار الخدمات الطبية وفعاليتها، تماشيا مع الالتزامات الدولية"، وفق الصحيفة التي كشفت أن القرار قد اتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وسيرتفع راتب الأطباء الحائزين على شهادات في اختصاصين من 627 بيزوس 28 دولارا إلى 1600 بيزوس 69 دولارا.

ويبلغ معدل الرواتب في كوبا 20 دولارا. ويعد الأطباء من الموظفين الأعلى أجرا في البلاد، بالرغم من تدني أجورهم بالمقارنة مع نظرائهم في أميركا اللاتينية.

وقد حسن وضع قطاع الصحة برمته في كوبا، فباتت الممرضات المتخصصات يتقاضين 41 دولارا بدلا من 23. ويشكل العاملون في هذا القطاع البالغ عددهم 440 ألف شخص 9% من اليد العاملة في هذا البلد الذي يضم 11,2 مليون نسمة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، تسجل كوبا أفضل نسبة عالمية للأطباء إلى السكان، مع 82 ألف طبيب و14 ألف طبيب أسنان و92100 ممرضة كانوا يعملون جميعهم في القطاع العام في نهاية العام 2012.

وقد اعتمد هذا التدبير بفضل "عمل آلاف الأطباء الكوبيين في الخارج"، على حد قول الرئيس راوول كاسترو.

ويشارك أكثر من 50 ألف اختصاصي كوبي في الصحة في برامج في 66 بلدا أجنبيا، من بينها البرازيل وفنزويلا وجنوب إفريقيا. وهم يشكلون أكبر مصدر دخل لهذا البلد الشيوعي.

وكشفت صحيفة "غرانما" أنه من المتوقع أن يدر تصدير الخدمات الطبية 8,2 مليار دولار على الدولة سنة 2014.