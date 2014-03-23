الأمير مقرن: فرص استثمار جيدة بين السعودية وهنغاريا

أكد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أهمية ما لدى المملكة من فرص تجارية واستثمارية متنوعة، يمكن أن تكون قاطرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع جمهورية المجر (هنغاريا).

وقال الأمير مقرن في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الثاني في الرياض بحضور، رئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان، إن المملكة تربطها بجمهورية المجر علاقات طيبة قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين حريص كل الحرص على إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع مصادر دخل المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأكد أن المملكة تسعى إلى الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة بمختلف أنحاء العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة لاستكمال عملية البناء التي تقوم بتنفيذها في ظل التوجيهات الرشيدة للحكومة والقيادة الحكيمة.