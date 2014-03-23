السعودية تطرح مشاريع بـ28 محافظة لشركات الاتصالات

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها طرحت عدداً من مشاريع صندوق الخدمة الشاملة للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذه المشاريع ستطلق في 6313 تجمعا سكنيا و28 محافظة في خمس مناطق وهي (الحناكية، والمدينة المنورة، وبدر، وخيبر، وينبع البحر, والعلا) بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظة غزالة بمنطقة حائل، ومحافظات (أبها، والمجاردة، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيدة) بمنطقة عسير، ومحافظات (العيدابي، وبيش، وجازان، وصبياء، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وضمد، وفرسان، وصامطة) بمنطقة جازان ومحافظات (الوجه، وأملج، وضباء، وحقل، وتبوك) بمنطقة تبوك.

وقال المهندس عبدالله الضرَّاب محافظ هيئة الاتصالات رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق إن طرح هذه المشاريع إضافة إلى مشروعات سبق طرحها عبر مراحل متتالية لإيصال الخدمات الصوتية والإنترنت هو نتيجة للدعم السخي من الحكومة القيادة بالمملكة وسيرتفع عدد التجمعات السكانية النائية التي سيتم خدمتها بعد ترسية هذه المشاريع إلى أكثر من 13.500 تجمع سكاني في 94 محافظة.

من جهته بين مدير صندوق الخدمة الشاملة المكلف المهندس فهد السبهان أن الصندوق أنهى الوثائق الخاصة بالمتطلبات الفنية لتغطية المحافظات المستهدفة في المشاريع (التاسع, والعاشر, والحادي عشر)، وقد تم استلام وثائق طلب تقديم العروض من قبل جميع الشركات المؤهلة للمشاركة في هذه المشاريع، وهي شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).