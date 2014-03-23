"دايكن" السعودية تعيد تصدير 25 ألف مكيف رديء

أكد طارق المطلق رئيس مجلس إدارة شركة دايكن السعودية لتكييف الهواء نجاح الشركة في إعادة تصدير (25.000 ) وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المحدثة الخاصة بأجهزة التكييف (المرحلة الأولى).

وقال في مؤتمر صحافي إن الشركة تعمل حالياً على إنهاء إجراءات تصدير (17.000) وحدة، ليكون مجموع وحدات التكييف التي وافقت شركة دايكن (الأم) على إعادتها بدون رسوم (42.000) وحدة .

وأرجع قرار الشركة إلى استجابتها للقرارات التي أصدرتها الجهات الحكومية المختصة، التي نتج عنها إصدار مواصفات قياسية جديدة لأجهزة التكييف، وفقاً لمعايير فنية دولية متفق عليها، ولإجراءات تهدف إلى السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في المملكة خلال السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية.

وشدد على أهمية الانصياع لتطبيق المواصفة المحدثة، لأن أجهزة التكييف مسؤولة عن جل استهلاك قطاع المباني في المملكة من الطاقة الكهربائية المقدر بنحو 53 %.

وبين أن الشركة انتهجت هذا الأسلوب إحساساً بالمسؤولية، ووفاءً بواجبها الوطني، وحفاظاً على مقدرات الوطن ومدخراته من الطاقة، وتجنباً لإغراق السوق السعودي بمنتجات رديئة من أجهزة التكييف، حيث إن معادلة الربح والخسارة لم تكن ضمن أولويات الشركة في هذه المرحلة، ولذا تم اتخاذ قرار إعادة تصدير أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات إلى الشركة (الأم).